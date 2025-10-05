◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては５回まで３安打３失点と踏ん張り、打では３打席連続三振に倒れた。大谷は２回に四球と安打で無死一、二塁のピンチを背負うと、リアルミュートに右