ダイソーで見つけた不思議な形のハンガー。実はこちら、トップスとボトムスを一緒に掛けられる便利なハンガーなんです！肩周りの形が工夫されていて、衣類の型崩れを防いでくれるのもポイント。Amazonだと1,500円前後するものが多い中、ダイソーのこちらは220円（税込）と高コスパ♡良いお買い物をしました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：一体型おしゃれ着ハンガー（大人用）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダ