負けても失うものはない。【もっと読む】日本ハム最年長レジェンド宮西尚生も“完オチ”…ますます破壊力増す「新庄のDM」2位からの日本シリーズを目指す日本ハムの新庄剛志監督（53）が連日、CSでの若手抜擢をほのめかしている。去る2日にルーキーの柴田獅子（19）が一軍に合流すると、台湾人助っ人の古林睿煬（25）も同日、一軍でブルペン投球を披露した。柴田は今季4試合登板で3試合に先発し、勝ち負けなしの防御率2.92。