「おまえ、喧嘩しようや！」所属アイドルを食い物に…悪徳芸能プロ代表が呼び出しの口実に使った「スペシャルチェキ」の卑劣上半身裸の男は無謀にも格闘家の男性（28）に喧嘩を売り、拒否され、「謝れ」と迫られると、持っていたクマよけ用の催涙スプレーをプシューと格闘家の顔面に吹き付けた。今年7月、大阪で開催された日本三大祭りのひとつ「天神祭」の会場近くで催涙スプレーを噴射したとして、府警都島署は2日、住所不定