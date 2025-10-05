釣りやキャンプに出かける時にあると便利なのが、水を汲んだり魚を活かしておけるバケツ。アウトドアショップで探すと意外と値が張るアイテムも、ダイソーなら格安で手に入ります！ロープ付きで水汲みもラクにでき、メッシュフタで魚の出し入れや水替えもスムーズ。驚くほどの高機能っぷりで頼りになりますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：釣り用活かしバケツ（メッシュフタ、ロープ・ハンドル付）価格：￥550（税込