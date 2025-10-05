【今週グサッときた名言珍言】WAHAHA本舗が創立から40年 柴田理恵「まさかここまで続くとは…」「私たちは隠すことが美学だから！」（柴田理恵／フジテレビ系「ぽかぽか」9月25日放送）◇◇◇柴田理恵（66）といえば「ワハハ本舗」の看板女優のひとり。2008年に開催した公演で“事件”が起こった。その公演に対し、局部を露出しているという通報があり、現行犯逮捕を狙って警察がビデオカメラを手に15人体制で見に来