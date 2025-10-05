全国各地のクラフト作家による手作りの品を集めた「東京クラフトフェスティバル」（実行委員会主催、よみうりランド共催）が４日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で初めて開かれた。手仕事の魅力が詰まった数多くの作品が並び、大勢の来場者でにぎわった。イベントは５日も開かれる。球場内に陶芸や植物造形、金工、木工、布・刺しゅうなどを手がける作家約１５０組が出店。来場者たちは、Ｇタウンの