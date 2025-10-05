チリで開催中のFIFAU-20ワールドカップ、グループCでは南米予選を1位で通過したU-20ブラジル代表の敗退が決定した。1分け1敗で迎えたグループCの最終節でU-20スペイン代表と対戦。47分にイケル・ブラボのゴールでスペインが先制し、試合はそのまま1-0で終了した。U-20W杯最多20回目の出場、そしてアルゼンチンに次ぐ5度の優勝を誇るブラジルは一勝もできず、今大会から去ることとなった。なお、U-20W杯グループステージ敗退は