U-20日本代表は、チリで開催されているU-20ワールドカップでグループステージ３戦全勝。A組首位で決勝トーナメント進出を決めた。快進撃を支える守護神、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）が現地10月4日、オンラインでの取材に応じ、自身のプレーやチームの状況について語った。今大会、ここまで３試合中２試合でゴールマウスを守り、無失点に抑えているピサノ。この世代ではこれまで荒木琉偉が正GKを務