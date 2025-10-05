「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は、３点を追う五回の第３打席で三度、三振に倒れた。無死一塁から代打・スミスらが走者を進められず、２死と状況が変わって打席に入った大谷。ブーイングがわき起こる中、初球のチェンジアップを見極めた。２球目のスライダーにはタイミングが合わずバットは空を切った。３球目の低めチェンジアップも空振りし追