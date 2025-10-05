¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢ÂçÉý¸ºÎÌ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÅÁÀâÅª¥ì¥¹¥éー¤Î¥Þー¥¯¡¦¥±¥¢ー¤ò¾×·â¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ç±é¤¸¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØThe Smashing Machine¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡ØLizard Music¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡£¾®Àâ²È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ô¥ó¥¯¥¦¥©ー¥¿ー¤Î»ùÆ¸¸þ¤±¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡È