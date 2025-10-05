「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）広島、ヤクルトともに最終戦を行い、今シーズンの全日程を終えた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は広島の若手３投手を評価。先発した佐藤柳之介、リリーフした菊地ハルンと辻大雅の投球内容について「戦力として十分期待できる。来年が楽しみだ」と語り、カープ“再建”の重要ピースに位置づけた。◇◇今シーズン最後の試合は来年への希望が見える試合にも