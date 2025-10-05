日本人はいつからお墓参りをするようになったのか。関西学院大学の島村恭則教授は「江戸時代よりも前、一般庶民は今のような墓を持たず、遺体は埋葬地に埋めてそれっきりというケースも少なくなかった。死者の霊は別の人間の霊魂として再生すると考えられていたからだ」という――。※本稿は、島村恭則『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』（辰巳出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／hachiware※写真は