熱狂的なフィリーズファンの歓声とブーイング【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）フィラデルフィアに異様な光景が広がっている。ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でフィリーズと地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。試合前から敵地のファンが大ブーイング。その圧力に番記者までもが悲鳴を上げる事態となった。熱狂的なファンで知られるフィリーズ。試合