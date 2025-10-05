いくら自分をかわいく見せたくても、あからさまに「ぶりっこ」するのは、あざといように思えて気後れしてしまうもの。とはいえ、「定番のぶりっこ」に男性を惹きつける力があるなら、うまく利用したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ここまでやってもOK！男性に喜ばれる『王道のぶりっこ』」をご紹介します。【１】会話が弾んできたら、さりげない「ボディタッチ」で悩