全日本プロレスは５日までに１０月１１日に埼玉・行田グリーンアリーナで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」の全対戦カードを発表した。会見では「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」芦野祥太郎、「世界タッグ王者」ザイオン＆オデッセイが登場。行田で新メンバー「Ｘ」を投入することを明かした。Ｘは、芦野と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦する。Ｘは、ザイオンが選抜したメンバーで正体は芦野、オデッセイも何も知らされていない