新たな挑戦俳優・宮崎美子（66）が、アニメ映画「ホウセンカ」（10月10日公開、監督・木下麦）で声優として新たな挑戦を果たした。本作は無期懲役囚の老人・阿久津（小林薫）が死を前に、喋るホウセンカと対話を重ね、自らの人生を回想する物語。宮崎は阿久津の恋人でシニアになった那奈を演じた。（全2回の第1回）