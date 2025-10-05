親パレスチナ団体を支持するデモに参加した人たち＝4日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】ロンドン中心部で4日、政府に活動を禁じられた親パレスチナ団体「パレスチナアクション」を支持するデモが開かれた。主催者によると、約千人が参加。ロンドン警視庁は禁止団体を支持したなどとして492人を逮捕したと発表した。デモでは「大量虐殺に反対し、パレスチナアクションを支持する」と書かれたプラカードを掲げる参加者を警察