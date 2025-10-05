2025年10月1日（水）に、りんかい線新型車両『71-000形』出発式が、東京テレポート駅で行われた。【写真】にっこり笑った口？見覚えのあるアイコンのようにも見える？1996年の東京臨海高速鉄道（りんかい線）開業以来、初の新型車両導入となる今回。新型車両『71-000形』の営業運転を開始することを記念して開催された。イベントは、駅コンコースでの社長挨拶やテープカットの後、ホームにて『71-000形』の初運行に立ち会う出発