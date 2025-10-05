新たな台風22号（ハーロン）が発生 気象庁によりますと、きょう（５日）午前３時に、小笠原近海で熱帯低気圧が台風第２２号になったと発表しました。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 台風22号は、きょう午前６時には父島の南南東約２６０キロにあって、ゆっくりした速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間