福岡市東区歴史ガイドボランティア連絡会（さんぽ会）と同区は、地域を歩きながら歴史や文化、自然に親しむ「秋の歴史ガイド」の参加者を募集している。コースは五つ。（1）「海の中道の古代森と池を訪ねて」（18日、参加費700円＝入園料含む）（2）「わじろ歴史探訪塩浜を訪ねて」（30日、同500円）（3）「変わりゆく箱崎をめぐる」（4）「秋の多々良川河畔と唐津街道を巡る」（5）「晩秋の香椎宮と不老水を歩く」の5コース