＜バンテリン東海クラシック3日目◇4日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞2018年、19年と2年連続賞金王の今平周吾が、今季初優勝に向けて着実に順位を上げてきた。初日を14位タイで発進すると、2日目は4位タイに浮上。この日は6バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「68」で回り、下家秀琉と並んでトータル10アンダー・首位タイで最終日を迎える。【写真】ティショットにご注目これが今平の愛用