＜サンダーソンファームズ選手権3日目◇4日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第3ラウンドが終了した。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化日本勢からは3人が出場し、そのうち金谷拓実と久常涼が16位で決勝ラウンドに進出。この日、金谷は6バーディ・2ボギーの「68」をマークしトータル11アンダー・14位タイ、久常は6バーディ・3ボギーの「69」で回りト