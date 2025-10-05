＜ロッテ選手権最終日◇4日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組の勝みなみが、前半3アンダーとスコアを伸ばし、トータル15アンダーで歴代覇者のキム・ヒョージュ（韓国）と並び首位で折り返した。同組の岩井明愛はスコアを2つ落とし、トータル11アンダーで後半に向かった。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較そのほか日本勢は、畑岡奈紗がトー