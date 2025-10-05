◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３点を追う５回２死一塁の３打席目は見逃し三振に倒れて３打席連続三振となった。フィリーズの先発は、クリストフェル・サンチェス投手（２８）。今季は３