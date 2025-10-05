インプラントは入れ歯と比較しても費用がかかります。どちらを選ぶかは、使用感、費用、手術への怖さなどを天秤にかけることになりそうです。選び方のポイントを歯科医の入江先生に教えてもらいました。 監修歯科医師：入江 陽一（入江歯科クリニック） 神奈川歯科大学卒業。1998年、神奈川県横浜市に「入江歯科クリニック」を開院、後に医療法人陽高会として法人化。治療のゴールを「治療後もしっかり噛めること」と