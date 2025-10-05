モデルの須田アンナ（27）が4日、自身のインスタグラムを更新。3月に誕生した長男との母子ショットを披露した。「#halfbirthday」と長男が生後半年のハーフバースデーを迎えたことを報告。わが子を抱っこする母子ショットをアップした。そのうえで「本当に半年なん?!みたいなサイズ感だな我が息子よ笑」とつづり、愛息の成長ぶりにツッコミを入れた。この投稿に、ファンからは「息子くんの成長すごいね」「歩けそう」「サ