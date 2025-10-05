高市早苗・前経済安全保障相を総裁に選出した４日の自民党総裁選で、鳥取県内の党員・党友票は５人の候補者のうち林芳正官房長官が、全体の半数近い３０１９票を獲得してトップだった。小泉進次郎農相が２位で、高市氏、小林鷹之・元経済安保相、茂木敏充・前幹事長と続いた。開票作業は鳥取市の党県連で行われた。投票権がある県内の党員・党友９４８３人に対し、投票総数は６６１６票で投票率は６９・７７％。県連会長の石破