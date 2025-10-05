「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）2位iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）3位iPhone 16e 128GB(au)（アップル）4位iPhone 16 128GB(au)（アップル）5位iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）6位iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）7位iPhone 1