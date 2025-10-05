愛する子どもや大切なものを失ったとき、人は立ち直れないほどの悲しみに沈む。だが、2000年以上前の哲学者たちは、最悪の事態でも揺るがない「無敵な心」のつくり方を知っていた。悲しみや不安を軽くするストア哲学の知恵とは？※本稿は、ウィリアム・B・アーヴァイン著、竹内和世訳『ストイシズム：何事にも動じない「無敵の心」のつくり方』（白揚社）の一部を抜粋・編集したものです。人間はなぜ最悪を想像して行動しているの