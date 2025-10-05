ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズ戦に「1番投手兼DH」で先発登板。4回を投げて2安打5奪三振1四球3失点の投球を見せている。 ■2回裏に見られた問題のプレー 大谷は3戦先勝の地区シリーズ初戦で二刀流デビューを果たした。初回はトレイ・ターナー内野手から始まる上位打線を3者凡退に抑えたが、2回裏に先制点を許した。アレク・ボーム内野手に