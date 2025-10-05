超特急のカイ（31）とリョウガ（30）が4日、都内で文化放送「稜海しました！超特急QR」（月曜深夜1・30）の初の公開収録を行った。放送開始1年を記念したイベント。収録の模様を再現したコーナーやゲーム企画などを行った。カイは「ラジオの仲のいい雰囲気、全体で楽しんで作り上げている空気感が伝わったと思う」と手応え。リョウガは「リスナーに会った感動もありつつ楽しく過ごせた」と話した。