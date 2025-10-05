ニューデリーで行われているパラ陸上の世界選手権で４日、戸田夏輝（ＮＤソフト）が男子１５００メートル（知的障害）で銀メダルを獲得した。男子１００メートル（車いすＴ５２）で佐藤友祈（モリサワ）が２位に入った。戸田は自身初の世界選手権で３分５２秒４５の自己新記録をマークし、表彰台に立った。日本パラ陸上競技連盟を通じて「初出場でここまで走れるとは思わなかったのでうれしい。粘って走った」とコメントした。