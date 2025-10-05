「元祖メガネっ子アイドル」のタレント時東ぁみ（37）が4日までに、インスタグラムを更新。入浴ショットを公開した。時東は「グラビアDVD『20th aMI』ジャケット解禁」とコメント。美肌をあらわにし、満面の笑みを浮かべた入浴ショットと、開放的な水着姿のジャケットを投稿している。この投稿にフォロワーからは「セクシーさとかわいさ共存！」「え？今も昔も可愛すぎません？」「スタイル抜群」「一緒に入りたいぃーーー！」とコ