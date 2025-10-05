元モーニング娘。の保田圭（44）が4日、公式ブログを更新。24年10月4日に急性心不全のため78歳で亡くなった、料理評論家で服部栄養専門学校校長の服部幸應さん（本名染谷幸彦＝そめや・ゆきひこ）の一周忌を迎え、思いをつづった。今日は「服部幸應先生のご命日。ちょうど1年前の、この時間…ランチをご一緒しておりました。その大切な思い出の場所で服部先生に想いを馳せながらランチをしてきました」と報告し、服部さんの写真