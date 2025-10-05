元NMB48でモデルの上西怜（24）が4日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。今月6日発売の表紙を飾った白いビキニ水着姿、ベッドの上に正座して前かがみになった緑のランジェリー姿などを公開。さらに麦わら帽子を手にしたピンクのノースリーブニットのトップスに白のミニスカート姿カットも披露し、「ぜひ、チェックよろしくお願いします」と呼びかけた。ストーリーズでは、応援アンバ