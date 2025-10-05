プロ野球セ・リーグは4日、リーグ戦の全日程が終了。各タイトルが確定しました。阪神の佐藤輝明選手が40本塁打、102打点で打撃2冠。これが初の打撃タイトルです。本塁打王は1986年のバース氏以来の球団39年ぶりでした。打点は2位に森下翔太選手、3位に大山悠輔選手とトップ3まで阪神勢が独占です。最高出塁率は、打率.309で首位打者となった広島の小園海斗選手が獲得。シーズン終盤には巨人の泉口友汰選手、大山選手とトップが入れ