3人組シンガー・ソングライターグループWHITE JAMのSHIROSEが4日、インスタグラムを更新。自身らのライブについてつづった。SHIROSEは「SNSでは僕はネタっぽく拡散される事も多いです。アンチも炎上も含めて、楽しんで頂けてるなら嬉しいです」と思いをつづり、ライブの様子を写真で投稿した。続けて「最近では、『WHITE JAMのライブのファンなんて全員、サクラだよ』って、いうアンチの方も最近沢山います。僕たちはそんなに何千