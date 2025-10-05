3年目の今季は8年振り最下位ロッテは5日、吉井理人監督から4日までに辞任の申し出があり、受理したと発表した。後任人事については未定。2023年から監督に就任した吉井氏は1年目から2位でクライマックスシリーズ進出を決めると、昨季も3位で2年連続のAクラス入りを果たした。しかし、佐々木朗希投手がドジャースに移籍した今季は56勝83敗3分の勝率.403と低迷。2017年以来8年ぶり最下位に沈んでいた。この日、ZOZOマリンスタ