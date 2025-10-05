南海電鉄はこのほど、高野線の橋本駅―極楽橋駅間で運行している観光列車「天空」（２２００系車両）の定期運行を、来年３月２０日で終了することを発表した。今後は当面、団体専用列車として不定期の運行を継続する。天空は２００９年７月に定期運行を開始。高野山への山間部の風景を堪能できる「ワンビュー座席」や、外気を取り入れる「展望デッキスペース」などがあり、今年８月末までに国内外から約４３万人が乗車した。