目標4000万円に対し、約5000万円集まる宮城県東松島市は2025年10月2日、クラウドファンディング型ふるさと納税で募集を進めていた「ブルーインパルス常設展示プロジェクト」が成功に終わったと発表しました。【写真】これが道の駅での展示イメージですこれは、2024年にオープンした道の駅 東松島に、ブルーインパルスの退役機を展示しようというもので、2025年7月3日から9月30日までの期間、募集が行われていました。市では