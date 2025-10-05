10月4日の「投資の日」を前に日経平均は4万5000円を突破。そんなアゲアゲ相場の牽引役の一つとなっているのが高配当銘柄だ。そこで今回は、すでに高値圏にある高配当株ではなく、配当収入に加えて値上がり益まで狙える「未来の高配当株」をピックアップ。“配当貴族たちの知見を基に厳選＆大公開する！◆投資家が注目する高配当銘柄好調な相場を受けて投資熱が高まり続けている。なかでも投資家から熱視線を浴びているのが高配当銘