―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 科学万能の時代にあっても、人はなお「見えないもの」に惹かれ続ける。その欲望を体現する存在が、角由紀子だ。超常現象、都市伝説、幽体離脱や身体改造まで、「自ら試し尽くす」ことをモットーに取材を重ねる姿はオカルトマニアの間で絶大な信頼を得ている。彼女が身を挺してまで辿り着きたい世界とは？令和の“オカルト界の女王”と呼ばれる角由紀子。テレビやYouTubeでも知られ、（