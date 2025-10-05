大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年11月16日記事は取材時の状況）＊＊＊単に「迷惑な客」と言ってもその詳細はいろいろです。ひとつ言えるのは、その類の人たちが、店にとってはありがたくない客ということではないでしょうか。今回は、ファミレスを舞台にした迷惑客のエピソードで