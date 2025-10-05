コスプレーヤーえなこ（31）が4日までにインスタグラムを更新。“手ブラ”ショットを披露した。えなこは「写真集『エピローグ』、4回目の重版決定です」と写真集の重版を報告し、海辺でのショットを投稿。えなこはビキニを外し、胸部を手で隠した“手ブラ”ショットを披露している。この姿にフォロワーからは「AIかと思うわ」「おお、こぼれそう」「おいおい、度が過ぎる」「見えとるやん!」とコメントが寄せられている。