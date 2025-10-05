ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は５日、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを報じた。同党初の女性総裁で、１５日召集を軸に調整が進む臨時国会で第１０４代の首相に指名され、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。１回目の投票ではトップとなったものの過半数に届かず、２位の小泉進次郎農相との決選投票とな