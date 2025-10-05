日本プロ野球に、たった3年だけ存在した幻の球団がある。その名は「高橋ユニオンズ」。日本球界で唯一、個人がオーナーを務めたこのチームだが、いまやその存在を知る人は少ない。1950年代の混乱期に誕生し、黒田博樹の父やスタルヒンも在籍した幻の球団は、なぜ消されてしまったのか？※本稿は、別冊宝島編集部 編『永久保存版 嗚呼、青春の昭和プロ野球 心震えた名場面とその舞台裏』（宝島社）のうち、広尾晃の執筆部分を抜粋し