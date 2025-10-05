トランプ大統領が投稿した、イスラエルが同意した初期の撤退ラインを記した地図/From Donald Trump/Truth Social（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦案に盛り込まれた初期の「撤退ライン」にイスラエルが同意したと発表した。トランプ氏は４日、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、米政権は現在、ハマス側の確認を待っていると述べた。トランプ氏は、ハマスが同意すれば