1978年に創業したバナナ・リパブリックから、この秋も上質なイタリアンウールを使用した新作コレクションが登場しました。ビジネスから休日まで幅広く活躍するスーチングスタイルは、タイムレスなシルエットにトレンドのカラーを加え、さらに洗練された仕上がりに。全国のストアや公式オンラインストアで展開される注目アイテムをチェックしてみませんか♡ タイムレスなウールブレザー エッ