将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が、10月3・4の両日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で行われた第38期竜王戦七番勝負第1局で挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利した。意表の横歩取りとなったものの、圧巻の対応力を見せつけ快勝。解説を務めた竜王経験者の森内俊之九段からも「藤井竜王の快勝譜と言っていいのでは」と絶賛した。【映像】形勢グラフにも注目…藤井竜王の“快勝譜”2